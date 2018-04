Alla guida ubriachi, denunciati e patente ritirata

Due automobilisti sono stati denunciati a piede libero, nella notte, per guida sotto l’influenza dell’alcool dai Carabinieri della Compagnia di Senigallia. Il primo, un 40enne residente a Cagli, è stato controllato alle 2,30 da una pattuglia del Nucleo Radiomobile in lungomare Dante Alighieri, alla guida della sua Fiat Panda. Il conducente, sottoposto a test alcolemico, è risultato positivo con un tasso del 1,26 gr/lt. Il secondo, un 27enne di Senigallia, è stato controllato alle 4 dalla pattuglia della Stazione di Marzocca in Lungomare Italia, alla guida della sua Audi A3. Il giovane conducente, sottoposto al test dell’alcool, è risultato positivo con un tasso del 1,87 gr/lt.

Oltre alla denuncia penale, di competenza del Tribunale di Ancona, per entrambi gli automobilisti è scattato il ritiro della patente mentre le vetture sono state prese in consegna da persone di fiducia, idonee a norma di legge, individuate dai rispettivi proprietari. Spetterà ora al Prefetto determinare il periodo di sospensione delle patenti.