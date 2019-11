Guida con un tasso di alcol di quasi 8 volte il limite: auto sequestrata

Due auto sequestrate per la confisca da parte della polizia locale di Jesi nell’ambito dei controlli sul territorio, disposti dal comando.

La prima è stata fermata sabato pomeriggio in viale Don Minzoni, dove il proprietario alla guida è stato trovato con un tasso alcolico di quasi 8 volte superiore a quello consentito dalla legge. Inevitabile il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca con ritiro della patente e denuncia. Ora il conducente rischia una multa da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da 6 mesi ad un anno.

La seconda auto è stata individuata con il Targa System in via Setificio perché senza assicurazione. Fermata per il controllo, il conducente dichiarava di non avere documenti con sé, fornendo generalità risultate false. Da controlli approfonditi è emerso come lui avesse la patente scaduta. Anche per lui auto sequestrata e denunciato per aver reso false generalità a pubblico ufficiale e reiterazione del reato di guida senza patente.