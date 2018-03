Sorpreso mentre era ubriaco al volante, deve scontare il resto della pena: arrestato 48enne

Deve scontare sei mesi di pena dopo la codanna passata in giudicato per guida in stato di ebbrezza. Stamattina intorno alle 9 i carabinieri della stazione di Agugliano hanno bussato alla porta di casa del 48enne marocchino per dare esecuzione all’Ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. L’uomo, sposato, disoccupato e residente a Polverigi, sconterà la pena agli arresti domiciliari nella sua abitazione.

L’operazione rientra nel servizio di controllo del territoriocoordinato dai Carabinieri della Compagnia di Osimo nel quale sono state controllati, fino ad ora, 151 veicoli, 175 persone ed elevate nr. 18 contravvenzioni al codice della strada per violazioni varie. Sono state eseguite complessivamente 15 perquisizioni sul posto a soggetti di interesse operativo e controllate 25 persone sottoposte agli arresti e alla detenzione domiciliare.