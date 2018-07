Fermato con l'auto, positivo al drug test: denunciato

Continua la stretta dei carabinieri sull'uso e la compravendita di sostanze stupefacenti. Nel weekend è stato denunciato un 26enne di Fabriano per guida sotto l'effetto di droge. Il giovane è stato fermato attorno alle 3 di notte in via Aldo Moro al volante di un'utilitaria. Alle domande dei militari è apparso subito nervoso e poco lucido.

È stato accompagnato all'ospedale Profili dove gli hanno fatto le analisi sia per quanto riguarda l'alcol sia per quanto concerne l'uso di droga. E proprio quest'ultimo esame più approfondito ha evidenziato la positività del giovane ai cannabinoidi. Il 26 è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente.