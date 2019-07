Al volante ubriachi o senza patente: raffica di denunce e maxi multe

Ubriachi al volante, con il cellulare in mano oppure senza patente. Sono fioccate maxi multe e denunce nel weekend grazie all’azione di prevenzione sulle strade messe in atto dalle forze dell’ordine.

Per la polizia è stato un weekend di maxi controlli, voluti dal questore Claudio Cracovia: nei vari posti di controllo effettuati, sono state identificate 129 persone (una quindicina pregiudicate), ispezionati 43 veicoli e controllati 5 locali pubblici tra sale giochi e scommesse, negozi, bar e aree attinenti a centri commerciali e supermercati. Numerose le sanzioni al Codice della Strada per automobilisti che, diretti verso il mare, circolavano senza copertura assicurativa o usavano il cellulare alla guida. In particolare, una donna sudamericana, fermata durante un posto di controllo in via Urbino, è stata multata perché guidava un’auto di grossa cilindrata senza mai aver conseguito la patente di guida. E’ scattato il fermo amministrativo del mezzo e il ritiro della carta di circolazione oltre a una maxi contravvenzione di 3.577 euro (se pagata entro 5 giorni). Multata anche la proprietaria del veicoli che, incautamente, l’aveva affidato alla sudamericana.

L’alcol alla guida resta un problema davvero difficile da debellare.

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Ancona, durante i controlli del fine settimana, hanno denunciato e ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza un 37enne di Osimo che transitava con la sua utilitaria in via I Maggio, alla Baraccola, con un tasso alcolemico doppio rispetto al limite consentito 1,03 g/l). Anche i carabinieri del Radiomobile di Jesi hanno denunciato una ragazza di 26 anni di Monsano: controllata alle 4,30 di domenica mattina nel centro di Monte San Vito, alla guida di una Lancia Y, è risultata positiva all’alcoltest (1.08 g/l). Anche per lei, denuncia e patente ritirata.