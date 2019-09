Ubriachi al volante e fuga dopo gli incidenti: denunciati tre automobilisti

Ubriachi al volante, tre automobilisti sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Ancona che, guidati dal maggiore Fabio Ibba, hanno setacciato il capoluogo nel weekend allo scopo di prevenire la commissione di reati, in particolare i furti in abitazione, e monitorare la circolazione stradale.

Ed è proprio in questo settore che nel fine settimana le oltre 40 pattuglie dispiegate hanno identificato 200 persone e controllato 80 veicoli. Tre automobilisti sono stati denunciati perché risultati positivi all’alcoltest. Più specificatamente, a seguito di un incidente stradale con feriti, avvenuto intorno alla mezzanotte di domenica in via della Montagnola, i carabinieri del Radiomobile hanno denunciato un trentenne che ha tamponato l’auto che lo precedeva: aveva un tasso alcolemico di 2,18 g/l, quasi 4 volte il limite consentito.

Sempre domenica notte i militari hanno denunciato un 23enne dominicano perché, ubriaco (1,67 g/l), è andato a sbattere contro un’auto in sosta in via del Commercio. Stesso episodio è successo alle 23 di sabato sulla Flaminia: un cittadino dell’Ecuador di 45 anni, dopo aver urtato un’auto parcheggiata, è scappato ma poi è stato rintracciato. E’ stato denunciato sia per guida in stato d’ebbrezza (tasso di 1,42 g/l) sia per la fuga da incidente.