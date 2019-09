Guglielmo Giacchetti, il talento falconarese protagonista alla Festa nazionale del Teatro

C’era anche un talento di Falconara all’atto più importante della Festa del Teatro, la principale manifestazione nazionale del teatro amatoriale organizzata come sempre dalla Fita, che si è svolta tra Pescara e Chieti fino al 15 settembre. Si tratta di Guglielmo Giacchetti, 24 anni, studente meritevole all’Università di Camerino e più che promettente attore della compagnia teatrale falconarese ‘Sorrisi & Musica’, che ha nel regista e maestro Paolo Bucci il suo mentore artistico. Giacchetti ha dato piena prova delle proprie qualità sceniche in uno dei ruoli principali della messa in scena di ‘Cronaca di una morte annunciata’ tratta dal capolavoro di Gabriel Garcia Marquez e resa in una forma più che realistica e pregna di contenuto da uno fra i più apprezzati registi delle nuove leve, l’ischitano Corrado Visone, al termine di una settimana di intense prove dell’Accademia Fita.

Il nostro attore è stato selezionato per l’Accademia assieme ad un altro giovane marchigiano, Nicola Gratti della compagnia ‘Liolà’ di Cingoli, da una qualificata Commissione della Fita Marche presieduta da Federica Bernardini e con l’apporto esperto dell’insostituibile Mauro Pierfederici, direttore artistico della Fita nazionale e fulgido esempio del teatro di altissimo livello che esprime le Marche. Con Guglielmo Giacchetti e Nicola Gratti sono andati in scena i migliori talenti under 25 del teatro amatoriale italiano, dalla Liguria, Veneto, alla Campania, Puglia, Calabria, Sicilia passando per l’Emilia, il Lazio e naturalmente l’Abruzzo. Un’armonia di parlate difficilmente ripetibile, indimenticabile per i giovani che hanno potuto confrontare le proprie esperienze al di fuori del ristretto delle compagnie di provenienza. Guglielmo Giacchetti, insieme a giovani talenti dell’accademia della Fita, partirà per una tournée in tutta Italia la cui prima tappa è Ischia e si svolgerà tra dicembre e gennaio. Grande soddisfazione e orgoglio anche per ‘Sorrisi & Musica’, che tra i suoi obbiettivi ha proprio quello di valorizzare la ricchezza recitativa dei giovani. Sono i giovani che in questi ultimi anni hanno rimpolpato le fila dell’associazione, potenziale bacino degli attori professionisti del futuro e pronti a raccogliere il testimone dagli altri filodrammatici, un vanto per tutta la comunità e per l’amministrazione comunale, che ha sempre sostenuto l’associazione mettendo a disposizione gli spazi per le rappresentazioni.