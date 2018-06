Fotografa il lato b dei ragazzi, maniaco al palazzetto dello sport

RIMINI - Ha rischiato grosso un 40enne anconetano che, nella serata di sabato, è stato sorpreso a fotografare i fondoschiena dei ragazzi che, all'Rds Stadium di Rimini, assistevano agli incontri della "Kickboxing World Cup - Bestfighter". L'uomo, per nulla interessato agli incontri sul ring, è stato notato muoversi in maniera sospetta tra gli spalti e, col telefonino, inquadrare esclusivamente il lato b di presenti e atleti. I soggetti, diversi ragazzi appoggiati sugli spalti, si sono accorti del maniaco che è stato segnalato alla sicurezza della manifestazione che, a sua volta, ha chiesto l'intervento della polizia. Gli agenti, dopo aver fermato il 40enne e visionato gli scatti presenti sul cellulare incriminato, lo hanno denunciato per molestie.

L'ARTICOLO DI RIMINITODAY