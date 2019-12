Lotta all'abbandono degli animali e al randagismo, arrivano le nuove guardie zoofile

Ad Ancona arrivano le guardie zoofile ALAA GEV (Guardia ecologica volontaria) sotto la direzione del responsabile provinciale Stefano Carletti che ha detto: «Ci tengo a precisare che questa associazione nasce per tutelare il benessere degli animali e la salvaguardia dell'ambiente e che tutti possono collaborare se condividono e credono in questi valori che, come associazione, cercheremo di portare nelle scuole per sensibilizzare i nostri giovani che sono il futuro del pianeta».

Obiettivo importante è cercare di diminuire le presenze di cani abbandonati nei canili. Le guardie si muoveranno su tre principi base: educazione, informazione e prevenzione.

«Non vogliamo in nessun modo che le persone ci vedano come degli sceriffi, ma persone pronte a mettersi a disposizione per aiutarli a risolvere problemi, ovviamente sempre nei limiti delle nostre possibilità. Crediamo fermamente che chi ama gli animali è in primis una persona sensibile, compassionevole e degna di rispetto. Ciò non vuol dire che non saremo inflessibili contro coloro che li maltrattano o, peggio, li seviziano». Altra iniziativa delle guardie ecologiche è “l'affido assistito”. «Andate in un canile o gattile - prosegue Carletti - e prendete con voi una povera bestiola e dategli la possibilità di vivere come realmente meritano e loro vivranno solo per voi ma attenzione, un animale è per sempre e per sempre sarà un componente della vostra famiglia».