Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Jesi

Avvicendamento al Comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Jesi fra il Capitano Antonio Falco, subentrante, e il Maggiore Daniele Carrozzo. Il nuovo Comandante è nato a Villaricca (NA) il 12 dicembre 1990 ed ha frequentato il massimo Istituto d’Istruzione del Corpo dal 2009 al 2014. È laureato in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria e in Giurisprudenza. Terminata l’Accademia, è stato assegnato al Gruppo di Firenze quale Comandante della I^ Sezione Operativa.

Al termine dell’esperienza toscana, connotata da numerosi ed importanti risultati, il Capitano Falco, prima di giungere a Jesi, dal 2016 al 2018 ha inoltre prestato servizio presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza de L’Aquila come Ufficiale istruttore. Il Maggiore Daniele Carrozzo, dopo cinque anni di comando, lascia il Reparto per ricoprire un nuovo incarico presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Ancona. Ad entrambi l’augurio del Comandante Provinciale di buon lavoro in modo da poter continuare a garantire alla collettività le dovute condizioni di legalità economicofinanziaria.