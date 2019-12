La Guardia di Finanza dona il sangue

Ieri diversi militari della Guardia di Finanza in servizio presso i reparti di Ancona, insieme ad alcuni loro familiari, hanno donato il proprio sangue al Centro trasfusionale Avis dell’ospedale di Torrette. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione e denominata “Le Fiamme Gialle donano il rosso” ha assunto cadenza annuale e viene organizzata in concomitanza con le festività natalizie, quando si registra una diminuzione di donatori.

Tra loro anche 8 militari che hanno donato per la prima volta. Una donazione che comunque arriva alla fine di un anno in cui gli stessi finanzieri donano il sangue in modo individuale e anonimo.