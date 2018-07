Cambio al Vertice della Guardia di Finanza, ecco il nuovo comandante

Il Tenente Matteo De Gasperis è il nuovo Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Falconara Marittima. L’Ufficiale, nato a Sora (FR) il 2 aprile 1991, ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza dal 2010 al 2015 ed è laureato in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria e in Economia e Diritto d'Impresa. Il Tenente giunge a Falconara Marittima dopo aver ricoperto l’incarico di Comandante di Sezione Operativa presso il Gruppo di Milano e la Compagnia di Pistoia, dove ha maturato una buona esperienza nel campo della polizia economico-finanziaria. Al Tenente De Gasperis, che assume a Falconara Marittima il suo primo incarico di Comandante di Reparto, i migliori auguri da parte del Comandante Provinciale affinché possa assicurare anche per il futuro i brillanti risultati conseguiti dalla Compagnia in questi anni e corrispondere pienamente alle aspettative delle Autorità di Governo e della cittadinanza.