Guanti e mascherine, rischio contaminazione: «Fondamentale il corretto smaltimento»

L'assessore all'Ambiente, Michele Polenta, a nome dell'Amministrazione comunale ha inviato una lettera ai referenti della grande e media distribuzione e alle associazioni di categoria, nella quale rivolge un appello relativo al corretto smaltimento dei guanti e delle mascherine.

«Guanti monouso e mascherine - scrive Polenta - sono dispositivi con cui quotidianamente abbiamo a che fare per proteggerci dal Covid-19, ma possono diventare un pericolo per l'ambiente e per la salute se una volta usati vengono depositati in contenitori per la raccolta non adatti o addirittura abbandonati al suolo. Dopo essere stati utilizzati, infatti, potrebbero essere infetti oltre a non essere biodegradabili e, se dispersi nel territorio, creare un danno ambientale e di immagine. Ecco perché è importante smaltirli nel modo corretto».

Ai gestori dei supermercati l'assessore chiede pertanto la totale collaborazione nell'istallare presso le uscite dei propri punti vendita apposita segnaletica, sollecitando e indicando le modalità di smaltimento e incrementando la presenza di contenitori per i rifiuti indifferenziati, in modo tale che la clientela possa smaltire correttamente tali dispositivi di protezione dopo l'utilizzo. Nei giorni scorsi l'assessore si era rivolto ai cittadini sollecitando la massima collaborazione.