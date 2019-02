La gru è ferma da anni e rischia di crollare, evacuate alcune famiglie

Nella giornata di ieri 7 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via Ponte Manarini, per una gru da cantiere pericolante ferma da diversi anni causa il fallimento della ditta propietaria. I vigili del fuoco hanno verificato la rottura di un tirante del contrappeso posteriore, pertanto in via precauzionale sono state evacuate tre famiglie residenti nelle vicinanze. Le persone allontanate dalle abitazioni sono state prese in carico dal Comune di Ancona e collocate presso strutture alberghiere anziché non sono ultimati i lavori di smontaggio della gru che molto probabilmente inizieranno lunedì prossimo.