Grotte di Frasassi, è boom di presenze: un successo per tutto il territorio

«Il record di presenze alle Grotte di Frasassi ad aprile è un successo per Genga e il territorio circostante, nonché un merito e un vanto per i tanti operatori, pubblici e privati, che lo hanno permesso». E' quanto si legge in una nota diramata dal Consorzio del complesso ipogeo gengarino.

Gli oltre 26.000 visitatori nell’ultima decade di aprile, tra cui spiccano i 4679 ingressi nel solo giorno di Pasquetta, sono risultati straordinari, non solo per le Grotte ma per l’intero territorio che ne ha coralmente beneficiato. Musei, siti storici e naturalistici, borghi e località limitrofi, sono stati presi letteralmente d’assalto dai turisti che si sono trasformati in autentici “ viaggiatori “ in cerca di emozioni ed esperienze in un comprensorio ricco di attrazioni culturali, artistiche e paesaggistiche.

«Ovviamente anche le strutture ricettive - si legge in una nota - le attività di ristorazione e del commercio ne hanno beneficiato, contribuendo a un significativo apporto, forse inaspettato nella sua dimensione, alla economia locale, non solo turistica. Mai, in questo periodo, si era vista tanta gente affollare il tempio del Valadier con file rilevanti di auto e caravan ai margini della carreggiata stradale sottostante, visitare il Castello di Genga e i due musei comunali. Il Consorzio, pertanto, rivolge un caloroso ringraziamento ai propri dipendenti che, nei loro vari incarichi e mansioni, hanno permesso un successo del genere, dimostrando, oltre la consueta professionalità, una abnegazione e un impegno straordinario, per questo maggiormente apprezzati. All’Amministrazione Comunale, all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia Locale, ai Volontari della Protezione Civile un grazie particolare per aver garantito la collaborazione, la sicurezza e il regolare svolgimento di queste intense giornate».