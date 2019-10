Scivola e rimane bloccato nelle Grotte di Frasassi, speleologo salvato dopo 18 ore

E' stato estratto vivo questa mattina il 61enne di Numana rimasto bloccato per oltre 18 ore all’interno delle Grotte di Frasassi nel complesso di Fiume Vento. L'uomo è stato assistito dal personale sanitario del Soccorso Alpino e Speleologico che lo ha estratto e portato in superficie.

Lo speleologo si trovava in un punto particolarmente angusto, tanto che, per condurre la barella e portarla in superficie, sono state imprescindibili le più complesse tecniche speleologiche di recupero, alternando il trasporto manuale con l’utilizzo di corde e materiale specifico. Dopo essere stato stabilizzato, la barella con l’uomo è stata consegnata all’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale di Ancona. In supporto al Soccorso Alpino e Speleologico Marche, oltre al Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) anche i servizi regionali di Abruzzo e Emilia Romagna.