Riprendono le visite anche alle Grotte di Frasassi

Le grotte di Frasassi riaprono lunedì 18 maggio. Incontro del capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Sandro Zaffiri, con il sindaco di Genga alla vigilia della riapertura al pubblico del complesso ipogeo. «L’eco delle grotte porta il nome delle Marche nel mondo - ha detto Zaffiri - Manca davvero poco alla riapertura al pubblico delle Grotte di Frasassi che da lunedì si mostreranno di nuovo al mondo nel loro monumentale splendore. Una riapertura che si è fatta attendere, ma che oggi è ormai alle porte, anche grazie alle ripetute attenzioni e alle sollecitazioni formulate dal capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Sandro Zaffiri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’esponente della Lega aveva anche depositato una mozione per spingere sulla riapertura e questa mattina si è recato a Genga per incontrare il sindaco, Marco Filipponi. Visita utile anche per fare il punto sulla situazione economica e sociale del territorio dopo il virtuale terremoto rappresentato dal passaggio del Coronavirus. Problemi e difficoltà che si sono purtroppo accumulati in questo periodo di lockdown, tanto più in un territorio che ha sempre vissuto dell’onda positiva rappresentata dalle Grotte di Frasassi. «Le Grotte portano il nome delle Marche nel mondo e non a caso solo nello scorso anno hanno ricevuto la visita di quasi 300mila persone – ha commentato Zaffiri a margine dell’incontro – da lunedì, grazie all’opera dell’amministrazione comunale e del personale di servizio che hanno lavorato per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, questo patrimonio di enorme bellezza tornerà fruibile a tutti. Il mio vuole essere un messaggio di ottimismo rivolto al territorio, affinché possa presto risollevarsi, ma anche un invito al grande pubblico a tornare ad ammirare uno dei luoghi più affascinanti delle nostre splendide Marche».