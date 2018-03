Migliore destinazione del 2017, i camperisti scelgono le Grotte di Frasassi

Da oltralpe arriva l'attestato di qualità per le Grotte di Frasassi. “Miglior luogo del 2017”, questa è la dicitura della certificazione che arriva direttamente dalla Francia. E a consegnarlo è il sito web e app mobile CaraMaps.

CaraMaps è un sito web e un’applicazione mobile collaborativi che elencano più di 40.000 luoghi dedicati per il viaggio in camper (campeggio, parcheggio, area di sosta, ufficio turistico…). Come Airbnb e TripAdvisor, CaraMaps è parte del movimento dell’economia collaborativa che favorisce l’interazione e l’amicizia. «Da quest'anno abbiamo deciso di assegnare un certificato di eccellenza alle strutture che offrono un servizio affidabile e di alta qualità tra più di 45.000 luoghi elencati sulla nostra piattaforma – fanno sapere i vertici di CaraMaps – questo premio viene assegnato ai luoghi che hanno ottenuto recensioni e valutazioni eccellenti dai viaggiatori su CaraMaps».

Ora le Grotte di Frasassi fanno parte, orgogliosamente, dei vincitori del Certificato di Eccellenza in tutto il mondo e che offrono ai visitatori un benvenuto e un'esperienza perfetta. Questo certificato è significativo, perché rappresenta la prova di fiducia dei viaggiatori che hanno votato l'anno scorso per la destinazione in questione.