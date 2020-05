Le Grotte di Frasassi star in tv, le telecamere della Rai filmano la riapertura

La fase2 del turismo punta sul flusso di prossimità. E con la riapertura, sebbene in formula ridotta, le Grotte di Frasassi tornano ad affascinare. Le telecamere di FuoriTg, rotocalco nazionale in onda su RaiTre, sono arrivate per raccontare la ripresa di uno dei siti turistici più importanti delle Marche, volano per il turismo dell'intera regione. Prossimamente la messa in onda del servizio all'interno del programma.

E con i primi segnali di ripartenza, tornano anche le presenze sul territorio di Frasassi. Lo scorso weekend, il primo di parziale libertà dopo il lockdown, ha ospitato già alcuni escursionisti. Ma ci si aspetta un trend in crescita con l'arrivo del bel tempo.

Intanto, numerose le telefonate arrivate nei giorni scorsi agli uffici del Consorzio Frasassi e all'infoline delle Grotte. La notizia della riapertura ha suscitato curiosità ed ha catturato l'attenzione di molti provenienti da territori e province limitrofe. La maggior parte degli utenti chiedono dettagli sulle modalità di accesso.

Per ora Frasassi potrà contare su un turismo di zona. Ma con l'arrivo dell'estate, e il progressivo allentamento delle restrizioni sugli spostamenti extraregionali, l'aspettativa sarà quella di incrementare i turni di visita in Grotta, sempre nel rispetto di tutte le norme che garantiscono la fruizione in completa sicurezza. Il biglietto d'ingresso può essere acquistato solo tramite prenotazione online sul sito ticketone.it

Infoline: 0732.90090

web: www.frasassi.com