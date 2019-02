Le Grotte di Frasassi sbarcano negli States, conquistati i tour operator americani

La Bit di Milano riserva un'altra grande novità per il Consorzio Grotte di Frasassi. I rappresentanti dei tour operator BellaVista Tours, Hello Italy Tours e Trips 2 Italy incontrano la delegazione composta dal Vicepresidente del Consorzio Grotte di Frasassi Riccardo Strano, il direttore Luigino Quarchioni e il sindaco di Genga Giuseppe Medardoni. Dal meeting ne è scaturito un accordo volto ad incrementare l'incoming turistico a stelle strisce sul territorio di Genga-Frasassi, dove le Grotte figurano quale volano per il turismo nazionale e internazionale, e fiore all'occhiello dell'area geografica del centro Italia.

Tra le proposte discusse nei giorni della fiera Bit a Milano anche una convention con i maggiori tour operator Statunitensi che si svolgerà in autunno proprio a Genga-Frasassi. Un altro simposio che va a solcare nuovamente un intenso percorso di internazionalizzazione cominciato lo scorso ottobre con il congresso ISCA, quando circa un centinaio di gestori di show caves provenienti da tutto il mondo hanno potuto ammirare l'indiscussa bellezza del patrimonio speleologico di Frasassi. Senza dubbio il brand Grotte di Frasassi, ancor più centrato e focalizzato sulle reti estere, continua ad affascinare e catturare le attenzioni di un turismo ricercato e rivolto alle meraviglie d'Italia.