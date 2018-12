Grotte di Frasassi, il Natale si illumina di nuove luci

Il progetto è stato realizzato in fase sperimentale per donare una ancor più suggestiva immagine alla sala che maggiormente caratterizza il complesso ipogeo tra i più noti al mondo. Obiettivo di questa fase iniziale sarà valutare sia le potenziali migliorie tecniche sia il gradimento dell’esperienza da parte dei visitatori.

La nuova illuminazione è stata studiata per esaltare le bellezze delle concrezioni presenti. Nell'impianto sono stati utilizzati dei proiettori Platea Pro. Grazie alla regolazione dell'intensità luminosa e l'ottimizzazione della temperatura colore dei proiettori, è stato possibile evidenziare le differenti sfumature di bianco e le loro dimensioni all'interno dell'ambiente in cui si sono create. Inoltre è stata pianificata una programmazione dinamica della durata di circa due minuti, che ha permesso di dare una piccola dimostrazione sia delle potenzialità dei prodotti, che emettono luce bianca a temperatura colore variabile, sia del sistema di controllo installato. Pertanto è stata ideata una successione di scene che prevedono l'alternanza di accensioni e spegnimenti dei diversi ambienti. In ognuno di essi, sono state regolate sia la temperatura colore (toni Caldi/Freddi) che l'intensità luminosa dei proiettori. Questo ha anche permesso di modificare la percezione e la volumetria degli spazi illuminati.

Dunque una novità assoluta per le Grotte di Frasassi, che potrà essere ammirata da tutti i visitatori durante il periodo di Natale a partire dall'8 dicembre.