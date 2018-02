Le Grotte di Frasassi al Bit di Milano, il sindaco di Genga presenta le offerte del 2018

Nuove opportunità e turismo esperienziale. Speleo-avventura, laboratori didattici per le scuole e accoglienza 4.0. Ma quello che ha particolarmente attirato la curiosità dei tour operator presenti alla Bit di Milano è la proposta “wedding”. Ovvero la possibilità di sposarsi all'interno del complesso ipogeo più suggestivo d'Italia. Con questo pacchetto di offerte le Grotte di Frasassi hanno preso parte alla Borsa Internazionale del Turismo a FieraMilanoCity. Presente anche il sindaco di Genga, Giuseppe Medardoni, che è intervenuto al talk show pomeridiano allestito all'interno dello stand della Regione Marche.

«La BIT rappresenta un'opportunità importante, per il nostro territorio, per stringere relazioni e contatti con alcune delle maggiori realtà in ambito turistico – ha espresso il sindaco - ed è per questo che sono orgoglioso di poter rappresentare in questo contesto l'offerta variegata e suggestiva del nostro comprensorio, e che trova in prima linea il sito delle Grotte di Frasassi: scenario naturale conosciuto in tutto il mondo. Un ringraziamento va, sicuramente, alla Regione Marche per aver improntato un percorso di crescita turistica che abbraccia e coinvolge tutta la regione». Per il 2018 la strategia di marketing punta soprattutto su tre asset principali: Scuole, Wedding e Famiglie.

«Un ruolo assai importante lo detiene il turismo scolastico – prosegue il sindaco - quest'anno sono già centinaia le scuole che hanno prenotato la visita didattica alle Grotte di Frasassi, per un totale di diverse migliaia di studenti in arrivo da tutta Italia. Ma una novità importante è la possibilità di sposarsi all'interno delle Grotte di Frasassi. Una cornice da sogno per uno dei momenti più importanti della vita. Infine il target famiglie: un segmento che è sempre stato di nostro grande interesse, ed è per questo motivo che alle famiglie ci rivolgiamo con una particolare offerta legata a sconti e agevolazioni».

Un passaggio doveroso sull'innovazione che le Grotte di Frasassi hanno introdotto nell'ambito dei servizi. «Penso in particolar modo a quello che abbiamo chiamato Grotte 4.0 – ha detto Medardoni - ovvero laconnessione wi-fi libera che assiste il turista dalla biglietteria fino all'interno delle Grotte, per permettere all'utente di restare sempre -connesso con il mondo esterno».