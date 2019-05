L'ex premier Mario Monti in visita alle Grotte di Frasassi

GENGA - Una visita del tutto inaspettata quella di Mario Monti e sua moglie Elsa ieri alle Grotte di Frasassi. L'ex premier e consorte sono arrivati a Genga ieri accompagnati da un gruppo di amici.

Prima una breve pausa al Bar 747 a stazione di Genga, per provare le tipicità locali: come i tradizionali panini con gli affettati del posto e i formaggi. Poi la visita alle Grotte di Frasassi, dove hanno potuto ammirare la straordinaria bellezza del complesso ipogeo tra i più celebri al mondo. Al termine della visita l'ex premier ha voluto lasciare una dedica personale sul libro dei visitatori: «nella magia di questa grotta, un grazie cordialissimo e a presto!».

Ma per la comitiva del senatore a vita Mario Monti la giornata a Frasassi non è terminata qui. Infatti il gruppo si è spostato alla chiesa di San Vittore alle Chiuse ed infine una pausa per un caffè al tipico Bar Evasio. Ancora una volta la bellezza delle Grotte di Frasassi affascina e conquista turisti di ogni tipo, anche quelli più in vista che rendono una giornata a Frasassi tra le più inaspettate e piacevoli.