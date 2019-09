La balaustra cede, paura sullo stradello della Grotta Azzurra: 40enne in ospedale

Stava passeggiando in via Rismondo sullo stradello della Grotta Azzurra, quando la balaustra su cui si era appoggiato ha ceduto e lo ha fatto rovinare pesantemente a terra. Protagonista della vicenda un uomo di 40 anni che cadendo ha battuto la schiena e la testa. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.