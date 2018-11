L'auto viaggia in modo strano, dentro c’è l’arsenale per i furti

Domenica mattina i carabinieri della Stazione di Montemarciano, nel corso dei servizi di pattugliamento sul lungomare di Marina, hanno notato un’Audi A3 di colore grigio, con tre persone a bordo, che procedeva a bassa velocità in lungomare Buglioni. La situazione ha insospettito i militari che hanno proceduto al controllo degli occupanti. Al volante si trovava il 38enne residente in provincia di Pescara, sul lato passeggero era seduto il 35enne residente in provincia di Vicenza, mentre sul sedile posteriore si trovava il 42enne residente in provincia di Padova.

I tre, tutti di etnia rom, hanno riferito agli operanti che erano in zona per fare un giro. Dai controlli ai terminali è risultato che i tre avevano a loro carico numerose denunce per vari reati, pertanto i controlli sono stati estesi anche all’interno dell’abitacolo dell’autovettura. In tale circostanza, i militari hanno trovato un coltello, un arnese multiuso, una torcia elettrica ed una chiave inglese combinata, dei quali i predetti non sono stati in grado giustificarne il possesso. Gli arnesi sono stati sottoposti a sequestro mentre i tre sono stati denunciati per porto ingiustificato di grimaldelli ed oggetti atti ad offendere. Per i tre sono state avviate le procedure per l’applicazione del divieto di ritorno a Senigallia.