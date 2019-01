Vacanze estive in Grecia con l'abbonamento del bus, ora si può

Salpare per una divertente vacanza estiva in Grecia a bordo di uno dei traghetti Anek Lines, con partenza dal porto di Ancona, riserva simpatiche sorprese ed allettanti promozioni a studenti e universitari che, al momento dell’acquisto del pacchetto di viaggio, esibiranno l’abbonamento a Conerobus o Atma. Anek Lines, tra i leader del turismo verso la Penisola ellenica, ha infatti scelto di collaborare con l’azienda di trasporto pubblico di Ancona e provincia per offrire ai giovani del territorio l’opportunità di partire alla volta di Corfù, Lefkada o Zante, usufruendo di interessanti vantaggi.

L’offerta, valida per le partenze dal 16 giugno al 29 agosto, è dedicata a tutti gli studenti a partire dai 17 anni e agli universitari in possesso di un abbonamento al bus che acquisteranno il pacchetto denominato “Viaggi evento” e prevede gadget in regalo, oltre alla possibilità del servizio di animazione gratuito.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito di Anek Lines a collaborare all’iniziativa – afferma il presidente di Conerobus Muzio Papaveri – che riguarda i giovani, ai quali l’azienda presta da sempre grande attenzione, studiando convenienti forme di abbonamento e organizzando attività di sensibilizzazione al corretto utilizzo del mezzo pubblico”.

Soddisfatta della convenzione Ilaria Volpini, direttore tecnico di Anek Lines Italia: “Questa proposta vuole essere anche uno strumento di valorizzazione del territorio e un ulteriore stimolo ad incentivare la mobilità sostenibile”.

Il pacchetto “Viaggi evento” comprende due pernottamenti sulla nave, uno all’andata ed uno al ritorno, un soggiorno di 7 giorni in appartamento sull’isola scelta, tutti i trasferimenti e un ricco programma di feste, escursioni, party e animazione diurna e serale.