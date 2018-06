Grandine e danni: out luce, telefoni e strade chiuse

La grandinata di oggi, lunedì 4 giugno, ha fatto registrare diversi danni soprattutto a Filottrano. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 15 circa per rimuovere diversi alberi abbattuti dal forte vento, gli stessi cadendo hanno abbattuto diverse linee aeree sia telefoniche che elettriche. In supporto al personale di Osimo è intervenuto anche il personale del distaccamento di Jesi.

Le vie interessate e chiuse al traffico sono: Provinciale n° 8, via San Giovanni, Via Marinuccia, via Croscione, via Gambedara e via Marinucci. Non si segnalano persone interessate, le squadre sono ancora impegnata alla rimozione degli alberi abbattuti.