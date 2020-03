L'azienda Goldengas dona 50mila euro all'ospedale di Ancona

«In un momento drammatico come quello che stiamo vivendo, la solidarietà ci aiuta a guardare al presente e al futuro con un pizzico di ottimismo in più». A parlare è il Direttore generale dell’Azienda ospedali riuniti di Ancona Michele Caporossi, che ringrazia la Goldengas S.p.A., azienda leader nella fornitura di prodotti petroliferi che, insieme ad altre aziende del Gruppo, la Petrolifera Adriatica S.p.A., la Goldenergy Srl e la Eurogas Srl, ha donato 50 mila euro agli Ospedali riuniti per la gestione dell’emergenza, affinché si acquistino dispositivi medici dedicati e tecnologia per aumentare e potenziare le aree per la gestione dei pazienti Covid.

«A Franco, a Federico e a tutta la famiglia Petrolini - dichiara Caporossi - rivolgo il più sentito ringraziamento mio personale e degli Ospedali Riuniti di Ancona e di tutti gli operatori che quotidianamente ed instancabilmente sono al lavoro per cercare di fronteggiare al meglio possibile questa emergenza che sta mettendo alla prova davvero tutti quanti, alle prese con un numero impressionante di pazienti che provengono in condizioni critiche da tutto il territorio regionale. Un atto di liberalità che sarà impegnato per l'acquisto di urgenti dispositivi di protezione individuale senza i quali i nostri operatori non possono svolgere in sicurezza il loro compito. Stiamo cercando tutte le forme per ottenere forniture rapide e sicure».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Il nostro - hanno detto il presidente Franco Petrolini e l'amministratore delegato della Goldengas Federico Petrolini - è un modo per dire un grazie a quegli operatori che ogni giorno stanno al fronte e combattono una guerra contro questo terribile virus. Dobbiamo unire le forze e fare ognuno, per quanto ci è possibile, la propria parte per aiutare chi sta dedicando la propria vita agli altri. Stiamo vivendo una emergenza che sta mettendo a dura prova la tenuta del nostro tessuto socio- economico e la salute dei cittadini italiani».