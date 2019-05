Global Strike for Climate, corteo per sensibilizzazione sul tema dei cambiamenti climatici

Friday for Future Ancona organizza per il 24 Maggio un corteo pubblico per la sensibilizzazione sul tema dei cambianti climatici. Il raggruppamento avverrà in Piazza 4 Novembre (largo del Monumento

ai Caduti) dalle ore 9.00; da lì partirà il corteo che si concluderà in Piazza del Plebiscito con l’intervento da parte di ricercatori e docenti universitari sui vari aspetti del Global Warming. I saluti finali sono previsti intorno alle ore 12.30. In seguito al successo del 15 marzo scorso, ci si aspetta un’adesione altrettanto massiccia, è quindi necessario avere accesso agli organi di stampa e ai mezzi di comunicazione per cercare di attrarre più ragazzi e realtà possibili.

L’iniziativa sarà tenuta contemporaneamente in centinaia di città su tutto il globo con centinaia di migliaia di partecipanti e coinvolgerà, principalmente, giovani studenti e docenti che si interessano alla causa climatica anche dalla prospettiva delle nuove generazioni. Il movimento Friday for Future è partito da una studentessa svedese di 15 anni, Greta Thunberg, la quale con i suoi interventi presso il Forum Economico di Davos e la conferenza ONU sul clima di Katowice ha ispirato una protesta globale. La giovane dallo scorso 20 agosto ha iniziato a scioperare ogni venerdì di fronte al Parlamento di Stoccolma chiedendo che le istituzioni competenti in particolare, e tutta l'umanità in generale, prestassero maggiore importanza al problema climatico.

Il corteo del 24 Maggio ad Ancona, come tutte le iniziative locali dei Fridays for Future, si rifà direttamente alle parole e ai gesti di Greta Thunberg in maniera libera e spontanea, senza rispondere a organizzazioni o enti di alcun tipo. I gruppi locali, seppur in continua dialettica e comunicazione reciproca, operano in maniera autonoma, rispettando le linee generali e i dati forniti dalla ricerca scientifica. La manifestazione sarà del tutto apartitica e l’organizzazione si dissocia dall’eventuale presenza di simboli e bandiere facenti riferimento a soggetti politici.