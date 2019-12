Giuliano muore sulla Cameranense, aperto un fascicolo: ipotesi omicidio stradale

ANCONA - La procura ha aperto un'indagine per omicidio stradale dopo la morte di Giuliano Badaloni, il 65enne di Camerano che ha perso la vita in un terribile schianto in via Cameranense, mentre era in sella alla sua BMW.

Troppo gravi le ferite riportate cadendo sull'asfalto. Ora, con la salma a disposizione dell'autorità giudiziaria, gli inquirenti stanno ricostruendo l'intera dinamica e stando a quanto emerso dai primi accertamenti, sembrerebbe che l'uomo sia caduto dal motociclo ancor prima di finire contro la Jeep. Una vicenda che ha ancora troppe zone d'ombra e che dovrà essere chiarita per far luce sulla tragica scomparsa dell'operaio, molto conosciuto in tutta la città.