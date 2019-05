Manca il personale, giudice di pace in affanno. «L'ufficio rischia di chiudere»

La carenza di personale potrebbe minare la piena operatività dell’ufficio del giudice di pace di Senigallia. Per questo l’Ordine degli Avvocati di Ancona, attraverso l’avv. Marta Mereu, delegata dal Consiglio, sta seguendo attentamente l’evolversi di un problema che potrebbe manifestarsi nei giorni prossimi quando una delle risorse in servizio andrà in quiescenza.

«L’Ordine degli Avvocati di Ancona si sta occupando del problema già da alcuni mesi – ha detto l’avv. Mereu – e riteniamo fondamentale il mantenimento del presidio di giustizia locale. Ci siamo già attivati per sollecitare la individuazione di soluzioni urgenti interloquendo con il Comune di Senigallia, il presidente del tribunale e lo stesso giudice di pace». Il fattore tempo risulta determinante. «Senza personale sufficiente l’ufficio non potrebbe operare con la necessaria funzionalità e dunque occorre fare presto – ha concluso l’avv. Mereu – ma riteniamo che ci siano le condizioni perché si giunga ad una soluzione rapida»