Il giudice si sente male e il cancelliere bloccato in ascensore: mattinata surreale in tribunale

Prima il giudice ha accusato un malore ed è stato costretto ad interrompere i lavori, poi il cancelliere, incaricato di formalizzare il rinvio dell’udienza, è rimasto bloccato per circa mezz’ora dentro l’ascensore. Sono state ore surreali quelle vissute stamattina alla sezione civile del tribunale di Ancona, in via dell’Industria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Negli uffici della giustizia civile anconetana, è avvenuta una serie di fatti imprevisti che hanno bloccato il lavoro di tutti gli avvocati. Era da poco cominciata l’udienza sui ricorsi contro l’autovelox di Falconara, prevista per le ore 10, quando il giudice di pace ha accusato un malore. Non ce l’ha fatta andare avanti e anzi è dovuta intervenire l’ambulanza per il trasporto al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette. Impossibile proseguire l’udienza civile senza un giudice e così le udienze sono state rinviate. Peccato che poi ci si è messo anche l’ascensore, bloccato da un blackout agli uffici delle Palombare. Il cancelliere dell’udienza è rimasto in trappola per circa mezz’ora, fino a quando non sono arrivati i tecnici per sbloccare l’elevatore meccanico e liberare il dipendente pubblico.