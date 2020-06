Ubriaco sbanda e distrugge un'auto in sosta, poi la fuga: denunciato un 49enne

FALCONARA - Quando i carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm di Ancona lo hanno fermato e lo hanno sottoposto al test, il tuo tasso alcolemico era di 1,34 g/l, quasi tre volte il limite consentito. A finire nei guai un 49enne di Falconara.

L'uomo si trovava a bordo della sua Ford Fiesta quando, intorno le 21 di ieri sera, ha sbandato ed ha centrato una Fiat Punto parcheggiata in via Giacomo Leopardi a Falconara. Invece di fermarsi il 49enne è fuggito cercando di far perdere le proprie tracce. Non aveva però pensato che alcuni pezzi della sua auto, rimasti a terra dopo l'impatto, avrebbero permesso ai militari di rintracciarlo. Per lui è scattata la denuncia ed il ritiro del mezzo e della patente di guida.