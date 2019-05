Giubilei presenta il suo libro: “Ecco l’Europa sovranista che vogliamo”

SENIGALLIA - Salvini, Orbàn, Le Pen. Tra sovranismo e nuova Europa. Di questo si parlerà sabato 18 maggio al Palazzetto Baviera di Senigallia alla presenza di Francesco Giubilei, giornalista, editore e fondatore del think tank Nazione Futura, che presenterà al pubblico il suo nuovo libro dal titolo: «Europa sovranista: da Salvini alla Meloni, da Orbàn alla Le Pen».

Secondo l’autore, volto noto della tv dove spesso è chiamato come opinionista in trasmissione di approfondimento politico, è necessario costituire “una nuova classe dirigente sovranista che metta al centro del proprio operato il popolo”. Un evento organizzato dall’associazione culturale Energie per Senigallia, presieduta da Massimo Bello. “Non si tratta di un ritorno al nazionalismo – spiega Claudio Piersimoni, socio di Energie per Senigallia e organizzatore dell’incontro – ma della ricerca di una diversa e più armoniosa collaborazione fra i popoli e soprattutto la garanzia che valori considerati definitivamente acquisiti, come la democrazia popolare, e che ora non lo sono più, tornino ad avere la supremazia di cui godevano in passato. L’esigenza che accomuna i sovranisti è quella di tornare ad essere padroni del proprio destino e di continuare a credere nella supremazia della volontà popolare, in evidente rottura con l’approccio elitario e tecnocratico che accomuna l’establishment europeo. L’attuale modello dell’Unione Europea, infatti, è l’antitesi della democrazia popolare. Oggi a contestare il fatto che la globalizzazione sia un processo ineluttabile che si può solo subire non sono più solo i “no-global” ma anche molti rappresentanti di quell’opinione pubblica moderata”.