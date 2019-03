L'autobus è fatiscente, bloccata la gita di terza media per 50 studenti

POLVERIGI - L'autobus è fatiscente ed i vigili bloccano la gita scolastica. E' quanto quanto accaduto in mattinata a Polverigi, dove oltre 50 studenti di terza media e quattro accompagnatori erano in partenza per Milano. Il mezzo, di proprietà di una ditta di Senigallia, è stato controllato dai vigili urbani che hanno riscontrato varie problematiche, tra cui luci non funzionanti, ruggine, danni ai cerchi delle ruote e pannelli scoperti.

La dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Matteo Ricci di Polverigi ha subito contattato un'altra ditta che ha fatto arrivare sul posto un nuovo bus. Gli studenti, dopo alcune ore di attesa, sono riusciti quindi a ripartire per la gita scolastica.

