Una gita per i bimbi del parco, gli studenti in visita al Museo della Carta e della Filigrana

Un gruppo di residenti nei monti sibillini, luoghi duramente colpiti dal sisma del 2016, ha creato una pagina facebook dal nome “Un aiuto concreto per i sibillini”, dalla quale ha lanciato un appello per dare sollievo a tutti i piccoli che vivono quotidianamente ancora i disagi provocati dal sisma

Questo l’invito: I bambini che frequentano le scuole del cratere spesso lo fanno in container o in strutture momentanee e in classi molto ridotte a causa delle mancate iscrizioni. La spensieratezza dei bimbi gli permette di affrontare tutto, ma vorremmo che ricordassero questo anno per le meravigliose cose fatte a scuola e alimentare in loro la gioia di trovarsi qui. Per questo lanciamo l’iniziativa “Una gita per i bimbi del Parco”.

Il Comune di Fabriano ha voluto raccogliere questo appello partecipando all’iniziativa “Una gita per i bimbi del Parco” . L’Assessore alla Cultura Ilaria Venanzoni ha preso accordi con una scuola di Amandola, Comune della Provincia di Fermo, ai piedi dei monti sibillini, in cui la popolazione è costretta a convivere ancora con i gravi danni del sisma. I giovani studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Omnicomprensivo partiti questa mattina da Amandola sono arrivati a Fabriano dove hanno potuto scoprire, accompagnati da una guida e dall’Assessore Venanzoni, i segreti del Museo della Carta e della Filigrana. Gli studenti sono rimasti affascinati dal mondo della carta fatta a mano e pieni di curiosità hanno rivolto numerose domande al mastro cartaio Federico. Un'iniziativa solidale grazie alla quale i ragazzi amandolesi hanno fatto un’esperienza indimenticabile, i loro sguardi curiosi ed i sorrisi ne sono la più bella dimostrazione.