Giro d'Italia fa tappa ad Ancona, cambia la viabilità: strade chiuse e soste vietate

Il Comando della Polizia Municipale ha reso nota oggi l'ordinanza che disciplinerà il traffico, sosta e fermata nelle zone della città interessate dal passaggio del “101° Giro d'Italia”, giovedì 17 Maggio, con la 12° tappa Osimo – Imola.

Il percorso

Il passaggio ad Ancona avverrà nel seguente percorso: Aspio da centro abitato fino a rotatoria Via Antognini – SP 361, Via I° Maggio, Rotatoria Via Albertini, Via Albertini, rotatoria UCI Cinema, Via Filonzi, Via Bianchi, Via Flavia, sottopasso SS16, Via I° Maggio, Via Pontelungo/ss16, svincolo di uscita Pinocchio, Via di Pontelungo, Via Montagnola, Via Torresi, piazza Ugo Bassi (contromano), Via G. Bruno (contromano), piazza Rosselli, Via Flaminia loc. Torrette, Via Flaminia loc. Collemarino, Via Flaminia loc. Palombina che saranno interdette al traffico dalle ore 11.15 fino al termine del passaggio della corsa, previsto alle ore 12.45.

Le modifiche e le limitazioni al traffico dalle 9 alle 13

Frazione Aspio area antistante Farmacia: Istituzione del divieto di sosta e fermata.

Frazione Aspio area civica 12: Istituzione del divieto di sosta e fermata.

Via Pontelungo località Pinocchio: Istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati.

Via Montagnola primo tratto direzione Ancona: Istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati.

Via Montagnola di fronte al comando dei Carabinieri: Istituzione del divieto di sosta e fermata.

Via Montagnola da “Casa dell’Auto” fino a Via Torresi: Istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati.

Via Torresi, da Via Montagnola a piazza Ugo Bassi: Istituzione del divieto di sosta e fermata;

VIA Giordano Bruno: Istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati.

Via Flaminia: Istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati.

Sarà inoltre istituito il doppio senso di circolazione in via Aspio dalla Strada provinciale 6 del Vallone fino a via Candia per un tratto di circa 200 metri con interdizione alla circolazione veicolare lungo tutto il percorso dalle ore 11.15 fino al termine del passaggio della corsa, previsto alle ore 12.45: Località Aspio da centro abitato fino a rotatoria Via Antognini – Sp. 361, Via I° Maggio, Rotatoria Via Albertini, Via Albertini, rotatoria UCI Cinema, Via Filonzi, Via Bianchi, Via Flavia, sottopasso SS16, Via I° Maggio, Via Pontelungo/ss16, svincolo di uscita Pinocchio, Via di Pontelungo, Via Montagnola, Via Torresi, P:za Ugo Bassi (contromano), Via G. Bruno (contromano), P.za Rosselli, Via Flaminia loc. Torrette, Via Flaminia loc. Collemarino, Via Flaminia loc. Palombina.

Via Umani: interdizione alla circolazione veicolare in direzione SS 16

Via 1° Maggio: interdizione alla circolazione veicolare con sbarramenti da collocarsi : asse Nord Sud direzione Nord, asse Nord Sud direzione Sud, ex Via Castro –Candia, intersezione strada di accesso alla Motorizzazione, via Aspio (curva della “Ranocchia”).

Interdizione alla circolazione in tutti gli accessi laterali direzione Via Albertini: accesso Road House, accesso dopo Mcdonald’s/distributore Esso, accesso fronte DSV Logistica 3.

Via 1° Maggio, tratto compreso tra centro “Anni Azzurri” e da di accesso Motorizzazione: istituzione del doppio senso di circolazione esclusivamente per traffico locale diretto al centro anziani, attività commerciali e residenti ubicati lungo il citato tratto.

Via Albertini: ferme restando le disposizioni sulla chiusura totale al traffico veicolare indicate nell’ordinanza prefettizia, in Via Albertini e nelle intersezioni laterali con strade comunali vengono adottati i seguenti provvedimenti limitativi: via Fioretti– interdizione alla circolazione veicolare, via Albertini c/o Comas di Quercetti – interdizione alla circolazione veicolare, via Girombelli– interdizione alla circolazione veicolare, via Pirani– interdizione alla circolazione veicolare, via Scataglini– interdizione alla circolazione veicolare, via Schiavoni– interdizione alla circolazione veicolare, via Scataglini concessionaria Opel: interdizione alla circolazione veicolare, via Zingaretti: interdizione alla circolazione veicolare, ex Pesa Pubblica.interdizione alla circolazione veicolare;

Via Totti: interdizione alla circolazione veicolare in direz. Via Filonzi.

Via Cameranense - via Filonzi: interdizione alla circolazione veicolare in direzione Via Flavia.

Via Caduti del Lavoro e via Flavia: interdizione alla circolazione veicolare in direzione Via Bianchi.

Via Pastore - via 1° Maggio: interdizione alla circolazione veicolare in direzione Via I° Maggio.

Via Grandi - via Buozzi: interdizione alla circolazione veicolare in direzione Via I° Maggio.

Via Vecchia del Pinocchio e Strada Statale 16: interdizione alla circolazione veicolare in direzione SS 16.

Via Pontelungo e svincolo Candia: interdizione alla circolazione veicolare in direzione SS 16.

Via Pontelungo (lato Candia) e via Pontelungo (bretella SS 16): interdizione alla circolazione veicolare in direzione SS 16 e direzione Pinocchio.

Strada Vecchia del Pinocchio e via Pontelungo: interdizione alla circolazione veicolare in direzione direzione Pinocchio.

Strada Vecchia del Pinocchio direzione via Togliatti: interdizione alla circolazione veicolare in direzione direzione Pinocchio.

Via Maggini: interdizione alla circolazione veicolare con sbarramento da collocarsi: in via Monte San Vicino, via Barilatti eccetto veicoli diretti alla casa di cura “Villa Igea” e residenti ubicati prima di Via Monte San Vicino e via della Marina.

Via della Montagnola: ferme restando le disposizioni sulla chiusura totale al traffico veicolare indicate nell’ordinanza prefettizia, in Via Montagnola e nelle intersezioni laterali con strade comunali vengono adottati i seguenti provvedimenti limitativi: via Palombare – interdizione alla circolazione veicolare, via Montale – interdizione alla circolazione veicolare, palaindoor 1 – interdizione alla circolazione veicolare, via Manzoni – interdizione alla circolazione veicolare, palaindoor 2 – interdizione alla circolazione veicolare, via Capuccini – interdizione alla circolazione veicolare, via Fermo – interdizione alla circolazione veicolare, via della Marina – Interdizione alla circolazione veicolare, via Torresi – Interdizione alla circolazione veicolare.

Parcheggio di piazza d'Armi: interdizione alla circolazione veicolare in direzione Via della Marina

Via Colombo nel tratto compreso tra Via della Marina e Via Ascoli Piceno: viene consentito il transito dei veicoli all’interno della corsia riservata fino a via Ascoli Piceno. Se ritenuto necessario, istituzione dell’obbligo di svolta a destra in direzione Via Ascoli Piceno per i veicoli provenienti da piazza Ugo Bassi e/o piazza D’Armi;

Via Torresi: ferme restando le disposizioni sulla chiusura totale al traffico veicolare indicate nell’ordinanza prefettizia, in Via Torresi e nelle intersezioni laterali con strade comunali vengono adottati i seguenti provvedimenti limitativi: via Maiolati – Interdizione alla circolazione veicolare, via Macerata – Interdizione alla circolazione veicolare.

Via Grazie e via Macerata: interdizione alla circolazione veicolare.

Via Grazie e piazza Ugo Bassi: interdizione alla circolazione veicolare in direzione P.za Ugo Bassi

Piazza Ugo Bassi: interdizione alla circolazione veicolare

Via Giordano Bruno: Ferme restando le disposizioni sulla chiusura totale al traffico veicolare indicate nell’ordinanza prefettizia, in Via Giordano Bruno e nelle intersezioni laterali con strade comunali vengono adottati i seguenti provvedimenti limitativi: via Scrima – Interdizione alla circolazione veicolare, via Urbino/L.go Saranano – Interdizione alla circolazione veicolare, via Pergolesi – Interdizione alla circolazione veicolare, via Spalato – Interdizione alla circolazione veicolare, piazza Medaglie d’Oro – Interdizione alla circolazione veicolare;

Via Generale Pergolesi - via Fiorini: interdizione alla circolazione veicolare in direzione Via G. Bruno.

Via Generale Pergolesi - via Saraceni: interdizione alla circolazione veicolare in direzione Via G. Bruno.

Via Generale Pergolesi da Via Saracini a Via Fiorini: viene consentito il transito nel senso opposto di marcia per i veicoli provenienti da Via Saracini che possono percorrere Via Generale Pergolesi fino a Via Fiorini.

Via Ragusa - via Spalato: interdizione alla circolazione veicolare in direzione Via G. Bruno

Via Giordano Bruno - via Marconi: interdizione alla circolazione veicolare in direz. P.za Rosselli.

Rotatoria Piazzale Italia: interdizione alla circolazione veicolare in direzione piazza Rosselli.

Piazza Rosselli: interdizione alla circolazione veicolare.

VIA FLAMINIA. Ferme restando le disposizioni sulla chiusura totale al traffico veicolare indicate nell’ordinanza prefettizia, in Via Flaminia e nelle intersezioni laterali con strade comunali vengono adottati i seguenti provvedimenti limitativi: piazzale Tre Mori – Interdizione alla circolazione veicolare, via Berti – Interdizione alla circolazione veicolare, accesso dai civici 50/56 – Interdizione alla circolazione veicolare, by Pass della Palombella – Interdizione alla circolazione veicolare, accessi laterali – Interdizione alla circolazione veicolare, accesso da sala Giochi loc. Torrette – Interdizione alla circolazione veicolare. Interdizione alla circolazione veicolare in Via Conca, Via Potenza, Via Metauro, Via Misa, Via Velino,Via Collameno,Via Ponte Menarini, Via Ricci,Rotatoria Da Vinci a Collemarino, Via Costantini e Via Panzini.

VIA CONCA – VIA ESINO: Interdizione alla circolazione veicolare in direzione Via Flaminia

VIA CONCA – ROTATORIA OSPEDALE. Se necessario Interdizione veicolare in direzione Via Flaminia

Gli autobus della linea urbana ed extraurbana il cui tragitto è interessato al percorso gara, verranno dirottati su percorsi alternativi e/o soppressi. Lungo il percorso, durante l’orario di interdizione alla circolazione veicolare dovranno essere sospese tutte le occupazioni suolo pubblico, scavi con ripristino della sede stradale ed ogni genere di lavoro, compresa raccolta rifiuti da parte di Anconambiente. L’ufficio Segnaletica provvederà al posizionamento della relativa segnaletica stradale.