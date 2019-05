Giro d'Italia, il 18 maggio la kermesse attraverserà il capoluogo

Sabato 18 maggio l'ottava tappa del Giro d'Italia 2019, Tortoreto Lido-Pesaro, coinvolgerà il territorio comunale di Ancona nella tarda mattinata tra le 12,30 e le 14. Per questo verrà interdetta la circolazione stradale nelle strade laterali di competenza comunale che si immettono nel percorso di gara con il traffico veicolare, autobus inclusi, che verrà dirottato nei percorsi alternativi.

Il passaggio del Giro avverrà nel percorso SS 16, rotatoria via Albertini, via Albertini, rotatoria UCI Cinema, via Filonzi, via Bianchi, via Flavia, sottopasso SS16, Via 1° Maggio, via Pontelungo/ SS16, Variante SS16 fino all'uscita del territorio comunale.