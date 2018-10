Tornano i giovedì letterari della Planettiana

Tornano, per il terzo anno consecutivo, gli splendidi appuntamenti de “Le Marche in biblioteca: i giovedì letterari della Planettiana”, rassegna organizzata dalla Biblioteca Planettiana in collaborazione con l'Associazione culturale Altrovïaggio e l’Associazione culturale Licenze Poetiche.

L’iniziativa ha l’intento di promuovere la lettura e gli incontri letterari con autori locali per la conoscenza e la valorizzazione del territorio, attraverso conversazioni con gli autori e interventi musicali a cura della Scuola musicale Pergolesi e dei musicisti Silvano Staffolani e Lorenzo Cantori, intervallati da letture di passi scelti affidati all’Associazione Arci Voce. I percorsi di lettura che verranno proposti nell’edizione di quest’anno, si svilupperanno lungo quattro incontri, che avranno luogo, per l’appunto, tutti i giovedì del mese di ottobre, a partire sempre dalle 21.15, presso la Sala Maggiore di Palazzo della Signoria.

In particolare, il programma prevede per domani (4 ottobre), la presentazione di “Poesia di strada 1998-2017”, Seri editore. Si tratta di una antologia di poesie, scritte nel corso di più di 20 anni, create da poeti italiani contemporanei in occasione del Premio “Poesia di strada”. Il libro, che riunisce in sé numerosi testi poetici e un interessante apparato iconografico costituito da opere che hanno accompagnato le poesie, permetterà non solo di attraversare le pagine della letteratura a bordo di versi musicali e coinvolgenti, ma anche di sperimentare in prima persona l’unione tra le due forme artistiche della scrittura e della pittura, in un caleidoscopio di emozioni che prendono il nome di letteratura. I “giovedì letterari” proseguiranno poi l’11 ottobre con la presentazione di “L’uomo di Elcito” di Maximiliano Cimatti, il 18 ottobre con “La musica vuota” di Carlo Dottori e il 25 ottobre con “Il silenzio del mare” di Asmae Dachan.