Giovanni Tardini alla guida del Comitato Regionale Piccola Industria delle Marche

Giovanni Tardini è stato eletto Presidente del Comitato Regionale della Piccola Industria delle Marche per il biennio 2019-2021, nel corso della riunione del Comitato svoltosi nella giornata di ieri presso Confindustria Marche.

“Accolgo questa nomina con grande entusiasmo, ma al contempo conscio della grande responsabilità che mi attende” ha commentato a caldo Tardini. Nel ringraziare i colleghi del Comitato Piccola Industria per la stima e la fiducia dimostrata ed il Presidente uscente Diego Mingarelli per l’eccellente lavoro svolto, Tardini ha aggiunto “Le imprese piccole e medie marchigiane hanno sofferto profondamente in questi anni e per alcune le difficoltà non sono ancora superate, ma sono convinto che abbiano le carte in regola per continuare a essere protagoniste del futuro della nostra regione. L'obiettivo della Piccola Industria di Confindustria Marche, in continuità con il lavoro svolto egregiamente dal mio predecessore, sarà quello di affiancare e supportare le imprese nelle loro sfide quotidiane anche attraverso una crescita culturale per contribuire allo sviluppo del sistema produttivo regionale. Strategico, poi, seguiterà ad essere l’ascolto e la vicinanza ai territori, così come la cooperazione con il Nazionale e gli altri Comitati regionali”. Sono stati inoltre eletti Vicepresidenti Chiara Ercoli, componente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Macerata e Alfredo Leonardi componente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Marche Nord – territoriale di Pesaro Urbino.

Nel corso della stessa riunione il Comitato ha eletto Diego Mingarelli, Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Marche Nord, come componente aggiuntivo in Consiglio Centrale di Piccola Industria Nazionale.