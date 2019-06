Addio a Giovanni Sampaolesi, gommista e storico autista della Croce Gialla

Si svolgeranno questa mattina alle ore 11 nella chiesa dei Frati Cappuccini in via Fermo i funerali di Giovanni Sampaolesi, 79 anni, venuto a mancare lunedì all'ospedale regionale di Torrette dove era stato ricoverato nei giorni scorsi per un improvviso malore.

Personaggio amato e benvoluto da tutti, per circa 30 anni è stato il proprietario di un negozio di pneumatici con relativa assistenza in via Martiri della Resistenza, proprio di fronte alla caserma dei Vigili del Fuoco. Un uomo dal cuore d'oro, sempre pronto ad aiutare il prossimo al punto tale che nel febbraio del 1952 era entrato a far parte della Croce Gialla di Ancona. Autista volontario per oltre 50 anni, Giovanni si è sempre distinto per l'attaccamento all'associazione dove a più riprese ha ricoperto l'incarico di responsabile degli automezzi. Un vero e proprio punto di riferimento per i tanti volontari che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Lascia nel dolore la moglie Peppina e il figlio Bernardo. Ai funerali sarà presente una delegazione dei militi dell'associazione come ultimo saluto ad una persona che tanto ha fatto per la Croce Gialla di Ancona e per l'intera cittadinanza.