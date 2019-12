Avvicinare i più piccoli al volontariato, l'iniziativa di Natale dei giovani Cri

Lunedì i giovani volontari della Croce Rossa di Ancona, ospiti all'interno della galleria commerciale dell' Auchan, hanno organizzato uno stand di Natale rivolto ai più piccini. Lo spazio, ludico ricreativo prevedeva lo svolgimento di diverse attività: dal face painting, ai manipolabili, la slitta con babbo natale, decorazione di palline natalizie e la fabbrica di letterine.

Un'attività pensata non solo per far divertire i più piccoli, ma anche per far conoscere e fare avvicinare i ragazzi, al mondo del volontariato. La cittadinanza ha dimostrato grande interesse ed entusiasmo per questa iniziativa.