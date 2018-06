Giovane travolto da treno, la Procura dispone l'autopsia

Per fare piena luce sulle ultime ore di vita del 17enne di Marina di Montemarciano che si è tolto la vita lo scorso 30 maggio, la Procura di Ancona ha disposto l'autopsia sulla salma della vittima. Il pm Valentina Bavai, titolare dell'inchiesta ancora contro ignoti, ha per questo incaricato il medico legale Marco Tisè che si metterà al lavoro domani, giovedì 7 giugno. L'esame autoptico servirà a dare ulteriori tasselli del puzzle da ricostruire. Si indaga per istigazione al suicidio.

Secondo le testimonianze dei due fotoamatori presenti sul posto per scattare immagini dei treni, il ragazzo si sarebbe visto, arrivato in bicicletta, in stazione dalle parti dei binari per poi andarsene e tornare poco dopo a piedi. Poco prima di gettarsi sotto il treno in arrivo.