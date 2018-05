Giovane travolto dal treno, aggiornamento viabilità ferroviaria

Giovane travolto dal treno e disagi per la linea ferroviaria. Dopo il fatto la linea ferroviaria era stata interrotta per consentire l'arrivo delle forze di Polizia e il treno per Piacenza delle 18,46 partito di Ancona, era rimasto fermo alla stazione di Falconara.

Alle ore 20,05 è tornato operativo il binario dispari (che da nord va verso sud), mentre solo alle 21,06 è tornato operativo il binario pari, (cioè che da sud va verso nord). La situazione sta lentamente ritornando alla normalità dopo diversi rallentamenti e ritardi. Ma per fortuna nessuna cancellazione.