Choc in piscina, ragazzino rianimato da un bagnino: è gravissimo in ospedale

Choc alla piscina del Passetto: un ragazzo di 16 anni ha perso conoscenza in acqua ed è stato salvato da un bagnino. Ora è ricoverato in gravi condizioni al Salesi.

E’ accaduto attorno alle 15,30. L’adolescente stava giocando con alcuni amici a fare apnea quando, all’improvviso, ha cominciato a bere ed è finito sul fondo della piscina, non è chiaro se per un malore, proprio sotto gli occhi di un bagnino che si è prontamente tuffato per riportarlo in superficie e ha dato l’allarme. In attesa dell’arrivo del 118, intervenuto con l’automedica e la Croce Rossa, un altro bagnino ha praticato il massaggio cardiaco, utilizzando anche il defibrillatore in dotazione alla struttura. Dopo alcuni minuti, il cuore ha ripreso a battere, ma purtroppo il giovane - raggiunto dal fratello e poi da uno zio - non respirava autonomamente e non ha più ripreso conoscenza: è stato necessario intubarlo prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale, dove ora versa in gravi condizioni.