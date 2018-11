Litigio dentro il circolo, giovane picchia un anziano

Un pugno sferrato in pieno volto a danno di un anziano che è finito in ospedale. E’ quanto accaduto nel pomeriggio al temine di un litigio tra due uomini all’interno di un circolo ricreativo di Collemarino. Erano circa le 16,30 quando i due, un ragazzo tra i 20 e i 30 anni e un 77enne anconetano, hanno iniziato a discutere animatamente per futili motivi. Al centro della diatriba come lasciare la porta del locale.

Alla fine la situazione è degenerata, fino a quando il più giovane ha tirato un pugno dritto in faccia al 77enne, soccorso dalla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. La vittima è stata trasportata al Pronto Soccorso ma non è in gravi condizioni. Sul posto anche i Carabinieri di Collemarino per riportare l’ordine e assistere il 77enne che, però, non sarebbe disposto a sporgere alcuna denuncia.