Si tuffa nel mare di Ibiza e non riemerge, tragedia in vacanza: muore anconetano

Si tuffa in mare per fare un bagno e non riaffiora più dall’acqua. Muore giovane anconetano in una vacanza a Ibiza. In queste ore la voce della notizia si sta spargendo per la sua città: Osimo. Il fatto è avvenuto ieri sera, Platges de Comte, nel comune Sant Josep, sull’isola di Ibiza.

Secondo una prima ricostruzione della Gendarmeria spagnola, il ragazzo, un 21enne di Osimo, si è tuffato in mare ieri sera, in una zona dove l’acqua era profonda circa 5 metri. Poi non è più riaffiorato. L’allarme è arrivato da un’amica che era in vacanza con lui insieme ad altri 2 ragazzi. Sono così scattate le ricerche a tappeto con elicottero e droni e sono terminate stamattina con l’esito peggiore possibile. Ad un certo punto l’acqua ha restituito il corpo del giovane e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO