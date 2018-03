Giornata della tutela individuale, Inca Cgil in oltre 150 piazze: 9 nelle Marche

“Ad ognuno il diritto alla tutela”. Con questo lo slogan il 24 marzo prossimo l’Inca, insieme alla Cgil, sarà in oltre 150 piazze delle principali regioni, a partire dalle ore 10, per far emergere l’intensa attività di assistenza individuale, che ogni anno assicura a milioni di cittadini e cittadine su materie previdenziali e socio assistenziali.

L’esperienza, già realizzata più volte, vedrà il coinvolgimento di tutti gli operatori e operatrici del Patronato della Cgil che, utilizzando anche uffici mobili, offriranno i loro servizi nelle piazze per dare tutte le informazioni necessarie sulle prestazioni di welfare, pensioni, previdenza, infortuni, malattie professionali, permessi e congedi per maternità/paternità, invalidità civile, politiche migratorie e tanto altro ancora. Materie sulle quali il legislatore, soprattutto negli ultimi anni intervenendo ripetutamente, ha modificato nel profondo le modalità di riconoscimento.

Lo scopo dell’iniziativa è non solo di diffondere la conoscenza dei diritti ed estendere le opportunità affinché ad ognuno sia data la possibilità di esercitarli, ma anche quello di far conoscere come il Patronato abbia riorganizzato la propria struttura per rispondere in modo più aderente alla realtà ai bisogni vecchi e nuovi di tutela. Per l’Inca, la giornata della tutela sarà anche un’ occasione preziosa per sottolineare, ancora una volta, come il prezioso ruolo sociale del Patronato di intermediazione tra il cittadino e le Pubbliche amministrazioni sia un patrimonio irrinunciabile per dare risposte alla crescente domanda di assistenza. Parteciperanno a questa giornata della tutela i dirigenti dell’Inca e della Cgil, a sottolineare lo stretto legame tra l’attività di tutela individuale del Patronato e quella collettiva, esercitata dal sindacato.

Così nelle Marche:

ANCONA All’interno del Centro Commerciale Auchan / Conero

PESARO Piazzale Collenuccio

FANO C.so Matteotti

MACERATA C.so Garibaldi

FERMO P.zza del Popolo

ASCOLI PICENO Corso Mazzini / angolo Via Trieste

S. BENEDETTO D.TRONTO Rotonda Giorgini

OFFIDA P.zza del Popolo

PAGLIARE DEL TRONTO P.zza Kennedy