Sfilano i trattori, gli agricoltori della festeggiano la Giornata del Ringraziamento

I mezzi agricoli che sfilano in paese e i prodotti della terra da portare in offerta. Domenica 8 dicembre a Moie di Maiolati Spontini, Coldiretti Ancona festeggia la Giornata del Ringraziamento. Una ricorrenza che Coldiretti festeggia dal 1951 e che ha origini antiche legate alla fine dell’annata agricola, quando i lavoratori delle campagne rendevano grazie per i frutti avuti e pregavano in previsione di quelli dell’annata a venire. Il programma prevede fin dalle 9.30 un corteo di mezzi agricoli che sfilerà in paese fino a raggiungere la Chiesa del Cristo Redentore di Moie dove, alle 11.30, sarà celebrata la santa messa. Gli agricoltori porteranno i loro prodotti sull'altare al momento dell’offertorio, in segno di gratitudine. Al termine della funzione ci sarà la tradizionale benedizione dei trattori. Alla giornata prenderà parte anche il sindaco Tiziano Consoli.