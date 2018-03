Giornata mondiale dell'acqua, in piazza attività e laboratori didattici

Tre laboratori sulla fisica e sulla chimica dell’acqua per capirne l’importanza e riflettere sull’uso consapevole di questo bene primario. È quanto si prefigge Multiservizi S.p.A. che, in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua 2018 ha organizzato per il 22 marzo una serie di attività e laboratori in piazza Roma ad Ancona.

Si parte già dalla mattina, dalle ore 9 alle 12.30, presso l’Informagiovani dove si terranno una serie di laboratori didattici a cura dell’associazione Fosforo: la festa della scienza di Senigallia, uno dei due partner di Multiservizi in questa iniziativa di sensibilizzazione assieme all’Università Politecnica delle Marche. Durante il pomeriggio, a partire dalle ore 16 si terranno i laboratori interattivi per bambini, giovani e famiglie ideati e realizzati dalDipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (DISVA) dell’Università Politecnica delle Marche e da Fosforo.

Si scoprirà in modo divertente la vita dentro una goccia: analisi al microscopio degli organismi presenti in una goccia di acqua di pozzanghera o di uno stagno, poi s’imparerà a leggere le etichette dell'acqua potabile , le analisi della durezza e della conducibilità di diverse acque oligominerali. La terza attività ci farà incontrare Archimede e il suo famoso principio. Tre attività gratuite della durata di circa 20 minuti: per prenotarsi basterà cliccare su informagiovaniancona.com/ giornata-mondiale-dellacqua e scegliere

Il turno (orari: 15-16.15-17.30). Il termine per le iscrizioni sarà il 21 marzo. Non solo laboratori: in piazza Roma, infatti, saranno allestiti due stand per promuovere l’uso consapevole dell’acqua, un bene primario che ancora manca a più di 600 milioni di persone nel mondo (dati:worldwaterday.org) e un terzo stand dedicato ai più piccoli per farli letteralmente entrare in una bolla di sapone e potersi fotografare nella bolla gigante.